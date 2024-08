Elodie: "Nuda sul palco? Siamo tutti erotici, nulla di insano". Trasparenze sul calendario Pirelli

Elodie svela: "Sul Pirelli nuda con una sottoveste di velo..."

Elodie è stata scelta per il calendario Pirelli. C’è anche la sensuale cantante nel gruppo di talent selezionati dal fotografo americano Ethan James Green, ex modello e lui stesso protagonista di qualche scatto di "Refresh & Reveal", le due parole filo conduttore del calendario più atteso: "The Cal 2025". E in effetti il fotografo del Midwest cresciuto artisticamente a New York, rinfresca il modo di ritrarre e rivela corpi nudi. Come da tempo - riporta Il Corriere della Sera - non accadeva. Oggi si viaggia sul binario della disinibizione, non più sul mistero del corpo. Il calendario Pirelli è un altro importante traguardo nella carriera della performer e attrice romana, che per il 2025 ha anche annunciato i concerti dell’8 giugno a San Siro a Milano e il 12 giugno allo Stadio Maradona a Napoli.

"Non credevo - dice Elodie a Il Corriere - che tra le italiane potessero scegliere me, era un sogno, ma affrontato come faccio io: senza che diventi un’ossessione, continuando a vivere la quotidianità insieme a persone che mi fanno stare bene. Fiduciosa che il sogno prima o poi si avvererà". Elodie affronta anche il tema della nudità. "Siamo tutti erotici e non c’è nulla di insano in questo. So - prosegue Elodie - di espormi alle critiche quando mi presento sul palco svestita, ma sono molto solida in questa scelta. Per me l’erotismo è una vibrazione, qualcosa che si accende, una tensione che precede un’azione: uso il corpo come una performer, per manifestare le mie scelte. Ho scattato le immagini del Pirelli con indosso una sottoveste di velo e mi è piaciuto: ho avuto la sensazione di uno sguardo del fotografo gentile e molto rincuorante".