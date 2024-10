Enrico Mentana superstar con il TgLa7 (classifica programmi d’informazione tv più social). La7 di Urbano Cairo domina

Enrico Mentana superstar con il TgLa7: sorpasso al Tg1 nei programmi d’informazione tv più social

Interazioni e videoviews? Enrico Mentana e il TgLa7 primi su entrambi i fronti a settembre, superando il Tg1 nella classifica social Top 15 Programmi TV d’informazione, elaborata da Sensemakers per Primaonline.it.

Il TgLa7 diretto da Mentana comanda con 603mila interactions, 15,8 milioni di video views ed engagement triplicato (400 contenuti in più pubblicati rispetto ad agosto). Per il telegiornale di Rai1 di Gianmarco Chiocci quarto posto per interazioni (-20%) e secondo per video views (12,1 milioni con un +41% e TikTok che fa la parte del leone con l'80% delle views complessive).

La7, Propaganda Live e In Altre Parole: Zoro e Gramellini accelerano sui social

La7 festeggia anche ‘Propaganda Live’ secondo nelle interazioni a quota 552 mila. Non solo. Il programma del venerdì sera di Zoro (Diego Bianchi) è in top-10 anche per video views (2,1 milioni). Non basta. La tv di Urbano Cairo vola anche con ‘In Altre Parole’ di Massimo Gramellini (terzo per interazioni e quarto per video views) malgrado, come sottolinea Prima Online sia tornano in onda solo "lo scorso 23 settembre e quindi hanno funzionato bene le attività di teasing. Il contenuto che ha ottenuto più “like” si trova su TikTok ed è la dedica del conduttore a Luca Salvadori da poco scomparso in un grave incidente". Restando in casa La7, doppio sesto posto per DiMartedì di Giovanni Floris (251 k interazioni, 3 milioni video) e l'Aria che Tira è saldamente in top-10 (9° con 144mila nelle interazioni e 10° con 2,1 mln come video-wievs). Da segnalare anche Otto e mezzo di Lilli Gruber undicesimo nelle interazioni (143mila).

Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino e Report, ottimo trend social

Molto buona la performance di Pomeriggio 5. Il programma di Myrta Merlino è al terzo posto per video views e al nono per interactions. Mediaset mette in top-15 anche Fuori dal Coro di Mario Giordano (dodicesimo per interazioni a 136 k e 15° nei video a 1 milioni) e Quarta Repubblica di Nicola Porro al tredicesimo posto sul fronte 'interactions' (115 k)

Ra3? Report malgrado in queste settimane non sia in onda "torna a crescere grazie ad un profilo sempre attivo anche quando la messa in onda deve ancora riprendere. Con oltre 2.100 like per post, Instagram è sicuramente la piattaforma che premia di più il programma di Sigfrido Ranucci". Il Tg3 naviga in posizioni di alta classifica (7° con 240 k di interazioni e 5° con 5,3 milioni di video wevs). Senza dimenticare che PresaDiretta di Riccardo Iacona si prende un posto nella doppia classifica social Programmi TV d’informazione (105 di interazioni e 1,1 mln video wievs) e Blob è ottavo nelle interazioni (157 k).

Conclusioni? "La7 piazza tre titoli sul podio e ben 6 titoli complessivi nella classifica per interazioni, con anche la Rai a 6 e Mediaset a 3. Sul versante delle videoviews, La7 a 6, Rai a 6, Mediaset a 2, 50news Versilia a 1" l'analisi di Primaonline.it.