Euro Media Group acquisisce Infront Centro Produzione che diventa 3zero2 Studios

Euro Media Group (EMG), il principale fornitore europeo di strutture e servizi di trasmissione per la realizzazione di grandi eventi sportivi e di intrattenimento internazionali, annuncia l'acquisizione di Infront Centro Produzione (ICP), l’importante polo milanese di studi televisivi, che assumerà il nome di 3zero2 Studios. Cinque studi per una superficie totale di oltre 6000 mtq, dotati delle più sofisticate tecnologie, in cui sono stati realizzati alcuni dei più importanti show di sport e intrattenimento (come "X-Factor", "Italia's got talent", "Hell's kitchen" e "Masterchef") per prestigiosi clienti italiani ed europei nel settore dei media come Mediaset, Sky, Freemantle, Discovery e Lega Serie A.

L’acquisizione di ICP rientra nella strategia di EMG volta a consolidare e potenziare ulteriormente la propria attività nel mercato italiano che già oggi offre la più ampia gamma di servizi di produzione e trasmissione in Italia, attraverso le sue società 3zero2tv per soluzioni tecnologiche multimediali per le grandi aziende, le produzioni televisive e i broadcasters; Netco Sports per applicazioni digitali, grafica, servizi di fornitura dati e soluzioni tecnologiche per la pubblicità live legata alle grandi competizioni sportive; Global Production per servizi on-site e riprese di grandi eventi sportivi (dal Campionato di Serie A alla Champions League alle grandi competizioni sciistiche).







Un’offerta integrata di altissima qualità già apprezzata da importanti clienti italiani ed internazionali tra cui Eurosport Italia, DAZN, Sky, Mediaset, Lega Serie A, Infront e che oggi, con il centro di produzione 3Zero2 Studios - e potendo contare sull'esperienza e sulle competenze dell'attuale team di ICP - continuerà a fornire soluzioni sempre più complete ed integrate per le aziende e i media nel campo dello sport e dell’intrattenimento.

“Siamo entusiasti di accogliere Infront Centro Produzione e il suo team di grande talento nel Gruppo Euro Media. Nella continuità delle acquisizioni nel 2019 di Global Production in Italia e Telegenic nel Regno Unito, questa transazione si inserisce pienamente nella nostra strategia di crescita internazionale, in particolare l’ambizione di consolidare la nostra posizione nei mercati con un forte potenziale sia attraverso la crescita organica che le acquisizioni. Questa operazione conferma la forte stima esistente tra EMG e Infront e contribuirà a rafforzare ulteriormente i rapporti tra i due gruppi. Siamo felici di poter continuare la nostra strategia di crescita anche durante questo particolare periodo COVID-19", ha spiegato Patrick van den Berg, co-CEO di EMG.

Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy, ha commentato: “Siamo lieti che Infront Centro Produzione entri a far parte di EMG. Negli ultimi 5 anni, abbiamo raggiunto con ICP un livello di servizi molto elevato e crediamo che EMG sia oggi il partner ideale per consentire all'azienda di passare alla fase successiva del suo sviluppo. Potrà avvalersi dell'esperienza e del network di EMG per estendere ulteriormente il suo campo di attività e il portafoglio clienti. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con EMG per supportare i nostri progetti e le nostre produzioni in Italia e nel mondo."