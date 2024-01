Ex di Brosio: "Sesso e coca ogni notte. E l'uscita dalla torta di Berlusconi"

La ex di Brosio e il cambio vita dopo il "messaggio" della Madonna di Medjugorie. Tra violenze e sballi. Poi...

Ania Goledzinowska ha cambiato vita. La modella, diventata famosa nel mondo dei vip per essere stata fidanzata (tra gli altri) con il giornalista Paolo Brosio, ha deciso di raccontare la sua storia, fatta di violenze, eccessi ma anche di profonda riflessione su se stessa. "A quattordici anni abbandonai la scuola e la Polonia - dice a Dipiù - cercai fortuna in Italia come modella, ma finii in un ambiente malfamato a Torino: un locale notturno dai giri torbidi. Alcune persone mi sequestrarono i documenti e mi tennero segregata per mesi. Scappai, con l’aiuto di un ragazzo, da una finestra. Poi, dopo essere diventata maggiorenne "transitai" per un paio d’anni in un altro locale notturno, dove facevo compagnia ai clienti, bevendo champagne. E un giorno mi sposai. Ma per finta per ottenere il permesso di soggiorno…", ha svelato Ania.

Poi, di lì a poco, arrivò il successo tanto atteso: "Sì, non solo quello: anche la vita dissoluta. Passavo le notti a sniffare cocaina, a sballarmi, a stordirmi in feste interminabili e a fare sesso. Senza regole, senza orari. Ero precipitata all'inferno". Poi il ricordo di quando uscì dalla torta il giorno del settantaduesimo compleanno di Silvio Berlusconi nel 2008 intonando "Tanti auguri": “Ho fatto cose che oggi non rifarei più". Un giorno ci fu una svolta, "A Medjugorje - prosegue Ania a DiPiù - tutto cambiò. Lì ascoltai quella voce che mi chiedeva di perdonare tutti". E quel momento è vivido ancora oggi nella mente di Ania: “Mentre salivo il Monte Krizevac, a Medjugorje, sentii una voce. lo, che non credevo ed ero andata in pellegrinaggio con tutto lo scetticismo di questo mondo, ebbi un sussulto e il cuore mi salì in gola. "Perdono, perdono tutti", risposi sussurrando a quella voce. A un tratto mi sentii leggera, per la prima volta in vita mia. Poi iniziai a piangere".