Rai, Fazio tentato da Discovery, offerta allettante. Insegno verso L'Eredità

Rai, verso i nuovi palinsesti

Giorni di tensione per Fabio Fazio che avrebbe ricevuto una allettante offerta da Discovery per la prossima stagione. Secondo quanto risulta ad Affari, il conduttore genovese, alla scadenza del contratto Rai, è tentato dal passaggio a Discovery dove si occuperebbe però prevalentemente di intrattenimento.

Ma non è ancora certo che la Rai si lasci scappare il Fazio nazionale che si attesta su ascolti interessanti per la domenica di Rai 3. Di sicuro in queste ore nei piani alti di Viale Mazzini il tema dei futuri palinsesti tiene banco. I bene informati sostengono che Nunzia De Girolamo, sostenuta dal Pd di Elly Schlein (suo marito Francesco Boccia è capogruppo piddino), sia pronta a sostituire Serena Bortone nel pomeriggio di Rai 1.

Pare che il regista di "Ciao Maschio" stia gia studiando l'impostazione del nuovo studio pomeridiano della bella Nunzia lanciata a suo tempo dal grande capo di Rai 1 Stefano Coletta. Poche le certezze finora e fra queste il fatto che il "Cantante Mascherato" non avrà una nuova edizione.

Tornerà invece Alessia Marcuzzi con Boomerissima nel prossimo autunno mentre per Pino Insegno pare pronta L'Eredità. Flavio Insinna a questo punto andrebbe in prima serata e tornerebbe alla fiction presidiata da Maria Pia Ammirati, storicamente collocata nel Centrosinistra con ottime entrature presso Dario Franceschini.