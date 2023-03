MediaTech

Mercoledì, 22 marzo 2023 Rai, Giletti torna al mercoledì sera sul 2. Nel valzer anche Setta-De Girolamo Ore di grandi manovre in Rai: Giletti lascia libera la domenica che passa nelle mani di Myrta Merlino. Uragano in vista per il palinsesto invernale 2023-2024 di Antonio Marchini