Fabio Fazio non rinnova in RAI, verso il Nove da Crozza. Tv, grandi manovre

Grandi manovre nella tv italiana. L’effetto del governo Meloni ridisegna i canali italiani

A un certo punto, in televisione, arriva il momento dei contratti. Con il loro vento di tramontana, soprattutto se toccano personaggi di punta, prendono il sopravvento sulla realtà, ridisegnando i media italici che ruotano ancora intorno alla vecchia grande tv. E quel momento è arrivato, anche forti del governo di centro destra che sembra “non sentirci” sul versante mantenimento dello status quo in RAI.

I ben informati del settore parlano di grandi manovre in corso e sono sicuri che la prossima sarà una stagione di cambiamenti, lenti, molto lenti, come sono sempre in Italia, ma arriveranno.

La domanda retorica che circola negli ambienti della tv è: l'agente Beppe Caschetto, con la sua agenzia ITC2000, ricostruirà il nuovo palinsesto del Nove, Warner Bros-Discovery? Non in fretta ma un pezzo alla volta, si intende. Nella prossima stagione sul Nove oltre al suo assistito, il comico Maurizio Crozza, ci sarà anche il conduttore Fabio Fazio?

Fabio Fazio non ha rinnovato il contratto RAI. E chi lavora in RAI sa che i rinnovi, per andare in onda nella stagione autunnale, si fanno, massimo, ai primi giorni di maggio. Siamo a fine aprile, il conduttore genovese è alla scadenza del contratto RAI e neanche a parlarne del rinnovo. I ben informati lo danno per certo al Nove, dove aprirebbe uno scenario completamente nuovo per la tv del Belpaese.

Questo evento e l’accreditamento di Caschetto non sono passaggi indolori, ridisegnano un mondo. Il suo parterre di star è invidiabile. Tra conduttori, giornalisti e ospiti fissi molti li vediamo, separati o tutti insieme, nelle reti RAI, Mediaset e LA 7. Presto, cachet permettendo, potremmo vederli altrove.

Il Nove diventerà una rete generalista importante? Già forte sul versante intrattenimento, da tempo è molto interessata allo sport e quindi ad acquisire il calcio, o ciò che ne è ancora aggredibile, un volano che porterebbe grandi numeri al canale.

Beppe Caschetto, uno degli agenti delle star, è diventato nell’ultimo decennio anche produttore cinematografico con all’attivo film importanti, del calibro di “Il traditore” di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino, “Il 7 e l’8” di Ficarra e Picone e tanti altri.

Gli artisti più significativi: Stefano De Martino, Enrico Brignano, Stefano Bollani, Fabio Fazio, Virginia Raffaele, Sabrina Ferilli, Pif, Miriam Leone, Luciana Littizzetto, Fabio Volo, Alessia Marcuzzi, Geppi Cucciari, Caterina Balivo, Ema Stokholma, Neri Marcorè, Maurizio Crozza, il duo comico Luca e Paolo, Ubaldo Pantani, Enrico Bertolino, Federico Russo, Maddalena Corvaglia, Herbert Ballerina, Maurizio Lastrico, Tommaso Zorzi, Valentina Cenni, Federica Cacciola, Antonio Ornano, I TreJolie, Enrica Della Martina, Fiammetta Cicogna, Brenda Lodigiani, Melissa Greta Marchetto.

I giornalisti più significativi: Lilli Gruber, Lucia Annunziata, Giovanni Floris, Massimo Gramellini, Corrado Formigli, Domenico Iannacone, Cristina Parodi, Salvo Sottile, Daria Bignardi, Ilaria D'Amico, Antonino Monteleone, Roberto Saviano, Luca Telese, Valentina Petrini, Mia Ceran, Alice Martinelli, Roberta Rei, Enrico Lucci.

Gli autori più significativi: Andrea Zalone, Piero Guerrera, Umberto Alezio, Giovanni Todescan.

Warner Bros-Discovery ha risorse importanti e potrebbe davvero iniziare quella che tra gli addetti ai lavori viene già chiamata “la grande traversata”, la fusione LA 9-LA 7, Cairo permettendo. Un giorno 'il Nove' tenterà di comprare LA 7 di Urbano Cairo?