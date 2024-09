Corona: "Non ci sono foto ritirate su Sangiuliano. Stronzate contro il governo Meloni"

Fabrizio Corona, non ci sono foto ritirate su Boccia-Sangiuliano

“Esistono foto che ritraggono Sangiuliano con altre donne, per questo Boccia dice che è ricattabile? E’ vero che i giornali non hanno comprato le foto di Sangiuliano e le hanno messe nel cassetto? Sono tutte stronzate montate ad arte per fare notizia e una polemica politica contro il governo Meloni. Signorini e i giornali non hanno mai avuto fotografie che hanno comprato e ritirato per Sangiuliano che all’interno del sistema del potere rappresenta zero”. A sostenerlo, in merito alla vicenda Boccia-ex ministro della Cultura, è Fabrizio Corona, da anni re del gossip.