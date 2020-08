Facebook, accordo con il fisco francese, il colosso pagherà 106 mln arretrati

Facebook: accordo con il fisco francese, pagherà 106 milioni di euro

Raggiunto un accordo fiscale tra Facebook e il governo francese per un adeguamento dell'imposta sulle società pari a 106 milioni di euro per la sua controllata Facebook France per il periodo 2009-2018. Lo riferisce il gigante dei social network in una nota. Per l'anno 2019, Facebook France ha pagato 8,46 milioni di euro di imposte sulle società, un aumento "di quasi il 50% rispetto all'anno scorso", ha dichiarato il colosso americano in un comunicato, confermando così le indiscrezioni di Capital.fr.

Facebook: "Prendiamo sul serio i nostri obblighi fiscali"

"Prendiamo sul serio i nostri obblighi fiscali, paghiamo le tasse che dobbiamo in tutti i mercati in cui operiamo e lavoriamo a stretto contatto con le autorità fiscali di tutto il mondo per garantire il rispetto di tutte le leggi fiscali applicabili e risolvere eventuali controversie", ha dichiarato Facebook. La tassazione dei giganti digitali americani rappresenta un pomo della discordia ricorrente tra la Francia e queste aziende, sostenute dal governo americano. Il governo di Parigi ritiene, infatti, che gli importi delle imposte pagate da questi giganti nei paesi in cui sono presenti si rivelino spesso troppo bassi rispetto al loro reale peso economico.