Facebook, basta riconoscimento facciale. Verranno cancellati 1 mld di dati

Facebook, basta riconoscimento facciale. Cancellati 1 mld di dati

Facebook si appresta a cambiare nome. Presto diventerà "Meta", ma questa non è l'unica novità per il social ideato da Marck Zuckerberg. I dati biometrici del volto di oltre un miliardo di utenti, raccolti da Facebook negli ultimi dieci anni, - si legge sul Corriere della Sera - verranno cancellati nelle prossime settimane dagli archivi. La decisione del gruppo di rinunciare (per ora) all’uso delle tecnologie del riconoscimento facciale ha varie motivazioni. In primo luogo dovrebbe togliere l’azienda dal mirino delle authority federali e dei singoli Stati dell’Unione che l’accusano di violare la privacy.

Ma c’è anche altro - prosegue il Corriere - lo stop alla raccolta di questi dati personali, infatti, contribuisce a ricostruire un rapporto di fiducia con gli utenti scosso dagli abusi di Facebook che sono stati denunciati da cinque anni a questa parte e lo fa puntando sul nuovo brand, Meta, una fiducia indispensabile per il gruppo lanciato verso lo sviluppo della nuova frontiera del Metaverso.