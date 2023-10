Facebook e Instagram a pagamento. Ecco l'ultima trovata "pazza" di Meta

Meta, abbonamento mensile per avere Facebook e Instagram senza pubblicità

Un abbonamento per fruire di un contenuto senza pubblicità. Spotify? No, Meta; che segue così la scia di tante altre piattaforme online. Secondo Il Wall Street Journal infatti l'azienda starebbe studiando una proposta di abbonamento che consentirebbe agli utenti in Ue di accedere a Facebook e Instagram senza pubblicità; al contrario per le versioni gratuite, accettare annunci personalizzati.

Secondo il piano - aggiunge il Wsj - Meta addebiterebbe circa 10 euro al mese su un account Fb o Instagram da computer e 6 euro per ogni account aggiuntivo collegato. Per gli utenti che desiderano utilizzare le piattaforme su smartphone, la tariffa mensile per le versioni senza pubblicità salirebbe a circa 13 euro.

Meta, la pazza idea dopo i guai per "questioni di privacy"

Il campanello deve essere scattato dopo i recenti accadimenti in casa Meta. Come riporta SkyTg24, l'azienda è stata multata per 390 milioni di euro all'inizio di quest'anno dal commissario irlandese per la privacy per aver violato gli obblighi di trasparenza e aver adottato una base giuridica non corretta nel trattamento dei dati personali degli utenti ai fini pubblicitari. Un portavoce di Meta ha affermato al Journal che la società crede in "servizi gratuiti supportati da annunci personalizzati" ma sta esplorando "opzioni per garantire il rispetto dei requisiti normativi in evoluzione".

Secondo le indiscrezioni del Wsj, Meta ha detto alle autorità di regolamentazione europee che spera di implementare il piano senza pubblicità, che chiama abbonamento senza pubblicità (Sna), nei prossimi mesi per gli utenti in Europa. L'ipotesi di un abbonamento per Instagram e Facebook per gli utenti Ue era già circolata qualche settimana fa sul New York Times, ma non c'erano le cifre. Anche Elon Musk nelle scorse settimane ha prospettato la possibilità di introdurre abbonamenti per X-Twitter ma allo scopo di ridurre la proliferazione dei bot, i profili automatici.