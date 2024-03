Facebook e Instagram down oggi, utenti disconnessi. Meta: gravi interruzioni

Facebook e Instagram down oggi, problemi di accesso e caricamento della pagina

Problemi per le app legate a Meta: Facebook, Instagram, Threads e Facebok Messenger. Centinaia di migliaia di segnalazioni registrate dal portale Downdetector a partire dalle 16 di oggi, 5 marzo. I disservizi sono diversi in Italia e non solo. Su Facebook molti utenti disconnessi in automatico dal loro profilo. Quando viene richiesto di inserire la password, poi però risulta sbagliata.

C'è chi non può accedere ai social e chi pur entrando, non riesce a caricare la pagina per vedere e pubblicare post: "Impossibile caricare il feed" è il messaggio che appare sulla schermata. Su Instagram a molti utenti non si aggiorna più il feed: non è possibile caricare o visulizzare reel, storie e post.





Su MetaStatus, il portale di Meta a cui far riferimento in questi casi, si parla di "gravi interruzioni".

Non risultano particolari problematiche per WhatsApp