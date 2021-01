Facebook, la pagina 'Le più belle frasi di Osho' non è più raggiungibile

Sorpresa sui social questa mattina: i follower de "Le più belle frasi di Osho", la popolare pagina di satira dell'autore romano Federico Palmaroli, non hanno potuto leggerne i post e guardarne le vignette perché al momento la pagina non risulta più raggiungibile. Il profilo Twitter @lefrasidiosho, invece, è ancora visibile ma l'ultimo twit risale a 12 ore fa e non sono giunte dichiarazioni in merito a quello che potrebbe essere un oscuramento deciso da Facebook.