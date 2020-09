Facebook lancia Campus, la nuova sezione per gli studenti universitari

Facebook Campus è la nuova sezione lanciata dal colosso di Mark Zuckerberg, dedicata esclusivamente agli studenti delle università. Si tratta di una nuova funzionalità, separata dal feed principale, in cui gli utenti potranno trovarsi e conoscersi in base ai corsi che seguono e alle attività che svolgono nel proprio ateneo. Una delle principali caratteristiche di Campus sarà quella di essere priva di annunci pubblicitari.

Una sorta di 'ritorno alle origini' per il social network, creato nel 2004 per la socializzazione tra gli studenti dell’Ivy League. La nuova sezione sarebbe inoltre d'aiuto agli studenti che si trovano a seguire le lezioni da casa online per la diffusione del coronavirus.

Gli studenti avranno la possibilità di creare dei profili separati dai loro account Facebook principali, potendo interagire con gli altri compagni di classe, entrare in gruppi privati e partecipare a eventi scolastici.

Inoltre sarà disponibile un feed di notizie specifiche legate al college e di chat room, con i contenuti condivisi su Campus che potranno essere visti soltanto dagli altri utenti iscritti.

Tra le numerose università che utilizzeranno Campus la Duke University, l’Università della Pennsylvania e il Vassar College, 'progetti pilota per il programma' che Facebook cercherà di ampliare nel 2021.