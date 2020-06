Facebook News: attiva in Usa la nuova sezione dedicata all’informazione

Facebook ha inaugurato ufficialmente una nuova sezione dedicata alle notizie, chiamata News e per ora fruibile solo dagli utenti statunitensi. Testata dallo scorso ottobre, si offre come spazio in cui gli editori possono pubblicare i proprio contenuti dandogli maggiore diffusione. Si tratta per la maggior parte di media locali, a cui si aggiungono più di 200 nazionali.

A “scegliere” quali notizie sottoporre all’utente sarà l’algoritmo, che selezionerà i contenuti in base alle preferenze espresse tramite la cronologia, oltre alle notizie del giorno, scelte da un team di giornalisti assunto ad hoc.

Novità importante è il fatto che gli utenti potranno nascondere i contenuti indesiderati, aggiungere reaction e condividere articoli, ma non commentarli.