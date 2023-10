Fagnani furiosa con la Rai, ritorno su Nove? Interviene l'Ad Roberto Sergio

Belve, Fagnani furiosa con la Rai per lo stop a Fedez. "Lady Mentana" verso il ritorno sul Nove?

Belve torna alle origini? Nelle ultime ore, un’indiscrezione in particolare (rilanciata da Dagospia) sta creando il panico in Rai: Francesca Fagnani potrebbe lasciare viale Mazzini e tornare sul Nove. A lanciare la voce è TvBlog, il quale spiega che la conduttrice non avrebbe preso per niente bene lo stop alla partecipazione del rapper Fedez dei giorni scorsi.

L’indiscrezione, però, non ha avuto vita lunga. A smentire il cambio di rete è stato infatti lo stesso Amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. Ospite di Fiorello a VivaRai2, nella mattinata di oggi, lunedì 30 ottobre, il comico e conduttore gli ha chiesto senza giri di parole: "È vero che Belve andrà su Nove?". "No", ha risposto Sergio, mettendo a tacere tutte le voci sulla questione.

Il conduttore allora ha incalzato con ironia: "Se va a Nove, vado sotto casa della Fagnani e buco le gomme dell'auto di Mentana. Mamma Rai si ama, indipendentemente dal governo che c’è in quel momento”