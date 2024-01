Farwest, ospiti stasera: scandalo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Farwest, ospiti stasera: si parlerà del caso della pista di bob per le olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e dell'evasione di Artem Russ, figlio di un oligarca russo

Uno degli impianti che più ha fatto discutere, la pista da bob per le Olimpiadi invernali Milano Cortina del 2026. Chi vuole davvero quella pista? A cosa servirà? Farwest, il programma di Salvo Sottile in onda lunedì 15 gennaio alle 21.20 su Rai3 - ha ricostruito tutta la storia, anche grazie a una lettera esclusiva del Comitato internazionale olimpico.

Nella stessa puntata verranno svelati i retroscena della più clamorosa evasione degli ultimi anni, quella di Artem Uss, figlio di un oligarca russo, ricercato internazionale su cui gli Stati Uniti hanno messo una taglia di 7 milioni di dollari. Una spy story internazionale che parte dall'Italia e conduce, attraverso la Serbia, fino ai più oscuri meandri dell'entourage di Putin.

