Farwest, ospiti stasera: audio inediti sul Mostro di Firenze

Farwest, ospiti stasera: audio inediti sul caso del Mostro di Firenze e un'intervista a una persona che ha raccolto le confidenze di Pacciani negli ultimi anni di vita

Uno dei più noti assassini seriali italiani, le aste giudiziarie per immobili e la ramificazione della mafia georgiana in Italia. Torna Farwest, il programma di Salvo Sottile in onda lunedì 10 giugno alle 21.20 su Rai3. In apertura le ultime piste del caso giudiziario più noto del nostro Paese, il Mostro di Firenze, con degli audio inediti che riguardano una pista che porta al cosiddetto “rosso del Mugello” e un’intervista a una persona che ha raccolto le confidenze di Pietro Pacciani nei suoi ultimi anni di vita. Durante la trasmissione verranno accesi i riflettori anche su un’inquietante serie di omicidi avvenuti nei pressi di Milano a partire dagli anni ’60 dietro ai quali potrebbe celarsi un altro “mostro”, mai identificato.

Il programma proseguirà con un’inchiesta sui problemi della casa, a partire dal settore delle aste giudiziarie: come si compra una casa all’asta? Conviene veramente? Ci sono dei rischi? A seguire vi porteremo a Milano, città leader in Europa per attrazione di investimenti immobiliari e contemporaneamente capofila in Italia per le difficoltà di accesso alla casa. Il tutto alla luce di alcune recenti inchieste della procura milanese che stanno facendo tremare costruttori e uffici comunali per presunti abusi edilizi.

A chiudere il programma ci sarà la seconda parte dell’inchiesta sui ladri affiliati alla mafia georgiana. Questa settimana si partirà da Bari, dove la mafia georgiana sembra ben radicata e dove tuttora vivrebbe uno dei suoi presunti capi.