Farwest, ospiti stasera: il DNA è la prova regina? Il caso di Yara Gambirasio

Farwest, ospiti stasera: si parlerà di DNA partendo dalle indagini sull'omicidio di Yara Gambirasio e di antibiotico-resistenza

Torna Farwest, il programma di Salvo Sottile in onda lunedì 17 giugno alle 21.20 su Rai3. In primo piano l’inchiesta sull’omicidio di Yara Gambirasio a quasi 13 anni dalla sua scomparsa. All’ergastolo, con condanna definitiva, è finito Massimo Giuseppe Bossetti, incastrato grazie alle analisi genetiche. Da anni, però, i suoi legali chiedono di poter avere accesso a quei campioni, convinti di riuscire a raccogliere nuovi elementi e provare la sua innocenza.

A partire dalla vicenda di Yara, Farwest affronterà una questione fondamentale: il Dna è davvero la prova regina? La risposta è in un viaggio alla scoperta di uno degli strumenti scientifici più innovativi al servizio delle indagini moderne.

Farwest indagherà poi su quella che viene definita la “pandemia silenziosa”, ovvero l’antibiotico-resistenza, un fenomeno che in Italia causa ogni anno migliaia di morti. Il dato è tra i peggiori in Europa. Il programma incontra i maggiori esperti in materia, e visita i laboratori dove vengono studiati i batteri resistenti, raccontando le storie di chi, a seguito di una infezione antibiotico resistente magari contratta in ospedale, si trova oggi a versare in condizioni di grave disabilità. A seguire, riflettori puntati sulla spesa legata ai farmaci. Gli ultimi dati sul consumo di farmaci equivalenti vedono l’Italia indietro rispetto agli altri Paesi europei: sul totale delle medicine acquistate, soltanto il 23% è rappresentato da generici. Cosa c’è dietro questa tendenza? Quello di Farwest è un viaggio tra le farmacie, gli studi medici e le case farmaceutiche per capire meglio questo fenomeno.