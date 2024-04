Farwest, ospiti stasera: novità sul caso di Serena Mollicone

Farwest, ospiti stasera: si parlerà del caso di Serena Mollicone, epidemia di brucellosi che minaccia la mozzarella di bufala e del caso di "Lady Golpe"

Farwest, il programma di Salvo Sottile in onda lunedì 29 aprile alle 21.20 su Rai3, si occuperà dell’omicidio di Serena Mollicone, dell’epidemia di brucellosi che minaccia la produzione di mozzarelle di bufala nel casertano e della denuncia per stalking ad un colonnello dei Carabinieri, investigatore di punta dei più grandi processi di mafia e terrorismo, da parte di Donatella Di Rosa, conosciuta negli anni '90 come "Lady Golpe" per aver raccontato un finto colpo di Stato.

A seguire, un’inchiesta sulle presunte infiltrazioni della ‘Ndrangheta in Piemonte e un viaggio sulle nuove frontiere del gioco d’azzardo in Italia.