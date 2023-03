Fastweb, Renna nuovo Ceo: Calcagno lascia la guida dopo 23 anni

Walter Renna nominato nuovo Ceo di Fastweb

Calcagno lascia dopo 23 anni in azienda, “è momento giusto per dedicarmi a nuovi obiettivi”. Il consiglio di amministrazione ha nominato Walter Renna nuovo ceo di Fastweb a partire dal 1 ottobre 2023, in seguito alle dimissioni di Alberto Calcagno.

Lo annuncia una nota. Renna, nato nel 1982, dopo la laurea in economia all’Università di Bologna e il Master of Science presso l’Università Bocconi di Milano, Renna ha iniziato la sua carriera professionale in veste di consulente M&A per Kpmg.

Nel 2008 è entrato nel team Strategia di Fastweb e lo ha diretto fino al 2018. Successivamente è passato al ruolo di Coo e dal 2021 è a capo del team Product Design and Delivery, responsabile di marketing, comunicazione, sviluppo dei prodotti e IT.

"Sono molto felice di continuare il mio percorso in Fastweb con il ruolo di ceo e ringrazio il Consiglio di amministrazione per la fiducia. Accetto volentieri questa sfida e darò il meglio per proseguire la nostra storia di crescita insieme al management team e a tutti i colleghi", ha commentato Renna.

L'attuale ceo è entrato in azienda nel 2000 come direttore della divisione Strategia di Fastweb, diventando poi Cfo, Coo nel 2007 e ceo nel 2013. "Alberto Calcagno è direttamente collegato alla storia di successo di Fastweb. Negli ultimi 23 anni ha lasciato un’impronta decisiva sulla nostra azienda, e di questo gli sono estremamente grato", ha commentato Christoph Aeschlimann, presidente del Consiglio di amministrazione dell'azienda.