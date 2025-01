Fausto Brizzi: "Sapore di Mare? Ora musical, poi serie tv che racconterà i ragazzi dell'82 e l'estate dei Mondiali" - L'intervista

Fausto Brizzi: "Sapore di Mare? Ora musical, poi serie tv racconterà i ragazzi dell'82 e l'estate dei Mondiali" - L'intervista

Sapore di Mare fa un salto... a teatro. Si trasforma in musical uno dei film più amati di sempre - diretto da Carlo Vanzina (con sceneggiatura di Carlo ed Enrico Vanzina), capace di un incasso record da 10 miliardi di lire all'epoca (ma vogliamo parlare degli ascolti sempre altissimi che si registrano ancora oggi quando vanno in onda le repliche tv?).

Una commedia all'italiana di quelle hanno fatto la storia del nostro cinema, restando scolpita nel cuore degli italiani per le emozioni che trasmetteva, narrando gli amori, i giochi, la spensieratezza dei protagonisti. Quanti ragazzi in questi decenni si sono identificati nei personaggi interpretati da Jerry Calà e Christian De Sica, Isabella Ferrari e Karina Huff? Quanta magia sognando le estati in riva al mare della Versilia o ballando la sera alla Capannina di Forte dei Marmi. E quanta ammirazione per Virna Lisi che vestiva i panni della signora borghese Anna Balestra (interpretazione per cui vinse un Nastro d'Argento come miglior attrice non protagonista)?

Il fascino della storia era completato da una colonna sonora con tutte le grandi hit dell'epoca: da “Il Cielo in una stanza” di Gino Paoli interpretata da Mina a “Una rotonda sul mare” di Fred Bongusto, passando per “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli, “Non son degno di te” di Gianni Morandi solo per fare qualche esempio.

E, come si diceva, il film si trasforma in 'Sapore di Mare - Il Musical'. Al via dunque una produzione completamente originale adattata da Enrico Vanzina e Fausto Brizzi e con la regia di Maurizio Colombi. Il pubblico avrà l'occasione di tornare a immergersi nell'atmosfera da favola degli anni '60, con un cast di straordinari artisti capitanato da Fatima Trotta e Paolo Ruffini (e l’immagine curata da Diego Dalla Palma con il laboratorio “Atelier Creativo”).



Cosa dobbiamo aspettarci dalla versione cinematografica che ritroveremo in teatro?

Affaritaliani.it lo ha chiesto a Fausto Brizzi.

"Dobbiamo aspettarci gli stessi sorrisi, le stesse canzoni. E queste canzoni stavolta sono diventate parte della trama. Non sono più un sottofondo o un commento musicale come si fa al cinema, ma in qualche modo è diventata una commedia musicale. Quando il personaggio di Virna Lisi ha una storia d'amore o comunque platonica - una grande attrazione, un'affinità elettiva - con il ragazzo diciottenne canta 'Non ho l'età'. Quindi, in qualche modo, le canzoni vengono inserite nella trama e sembreranno scritte per questo".

Cosa ti ha convinto a portare in teatro un film così iconico?

"Per me è Sapore di mare non solo si prestava a essere adattato a un musical, ma è anche un film che un po' mi ha segnato. Avevo 13 anni quando l'ho visto e per me quei ragazzi erano aspirazionali. Volevo essere loro. E poi, quando ho iniziato a scrivere i miei film, in qualche modo mi è rimasto in testa. Non a caso il mio primo film racconta di un gruppo di ragazzi e lo racconta in un'ambientazione vintage"



Esatto, cosa c'è di Notte prima degli esami in Sapore di mare?

"E' qualcosa di Sapore di mare che è in Notte prima certi esami, nel senso che c'è un'aria di quel film, c'è la comitiva, c'è il gruppo di amici. C'è quella sensazione di 'si stava meglio' che in qualche modo ognuno di noi pensa. La verità è che non è l'epoca, sono i nostri diciott'anni che rimpiangiamo"

Sapore di mare dal cinema a teatro. Prossima fermata in versione serie tv. Ci stai lavorando... cosa dobbiamo aspettarci?

"Ci aspettiamo di rivivere gli anni '80. Ci riagganciamo proprio al finale del 1982, che è un'estate simbolo per l'Italia. E' l'anno in cui vinciamo i Mondiali (l'Italia di Enzo Bearzot e Paolo Rossi che sconfigge l'Argentina di Maradona, poi Brasile che sembrava invincibile, Polonia in semifinale, fino al 3-1 nella finalissima contro la Germania, ndr). E in qualche modo raccontiamo come dei ragazzi degli anni '80 hanno vissuto quell'estate. Torniamo all'ultima scena del primo film, che è proprio ambientata quell'anno, in cui vediamo i personaggi cresciuti, spostiamo la camera e vediamo dei ragazzi invece dell'82 come stanno vivendo quella stessa estate"

Quando possiamo aspettarci che andrà in onda questa serie?

"Nel 2026. Ci sarà tempo per parlarne..."

SAPORE DI MARE, IL MUSICAL - tournée 2025

1 febbraio 2025, Montecatini - Teatro Verdi (anteprima)

7 febbraio 2025, Fabriano – Teatro Gentile (anteprima)

dal 20 al 23 febbraio 2025, Torino - Teatro Alfieri (prima nazionale)

dal 28 febbraio al 2 marzo 2025, Firenze - Teatro Verdi

dal 6 al 9 marzo 2025, Trieste - Teatro Rossetti dal12 al 23 marzo, Roma - Teatro Olimpico

dal 27 marzo al 13 aprile 2025, Milano - TAM Teatro Arcimboldi

Sapore di Mare - Il Musical. Il Cast

- Paolo Ruffini vestirà i panni del carismatico Cecco il Fotografo, un ruolo qui completamente reinventato per raccontare le trame e gli intrecci dei protagonisti. Un narratore romantico, che con la sua raffinata ironia, sottolineerà la nostalgia dei grandi amori perduti e dell’inconsapevolezza della gioventù.

- Fatima Trotta sarà la dolce e sognante Marina Pinardi (interpretata nel film da Marina Suma), il volto di un amore puro e indimenticabile, la ragazza della porta accanto che fa battere i cuori e racchiude la magia di un'estate che profuma di sogni e speranze.

I fratelli Carraro, ricchi e viziati rampolli milanesi, che con la loro simpatia e spensieratezza guidano lo scanzonato gruppo di amici fra mille avventure, saranno interpretati da Edoardo Piacente nel ruolo del seduttore Luca (interpretato nel film da Jerry Calà) e Lorenzo Tognocchi nel ruolo del viveur Felicino (interpretato nel film da Christian De Sica)

- Paky Vicenti vestirà i panni dell’imbranato e timido Paolo Pinardi, che insieme alla sorella Marina scopre per la prima volta le bellezze della Versilia, Luca Quarchioni sarà Gianni, il giovane intellettuale genovese, fidanzato con la splendida Selvaggia (interpretata nel film da Isabella Ferrari), impersonata nel musical da Anna Foria. Giulia Carra sarà Adriana Balestra (interpretata nel film da Virna Lisi), signora borghese e annoiata, dal fascino maturo, preda della passione adolescenziale di Gianni, mentre Renato Tognocchi sarà il marito di Adriana, il Commendator Balestra.

- Marta Melchiorre sarà Susan Hunt (interpretata nel film da Karina Huff), biondina inglese tutto pepe, fidanzata di Felicino Carraro che, con il suo fascino esotico, farà girare la testa a Paolo Pinardi e a tanti altri. Morino il Bagnino, il divertente bagnino, macchietta della spiaggia sarà interpretato da Paolo Barillari mentre Giuseppe Galizia si calerà nel ruolo del milanese Commendator Carraro.

- Elisa Filace interpreterà il ruolo Mamma Lucia Pinardi mentre Claudia Campolongo mostrerà il suo poliedrico talento in moltissimi personaggi, tra cui quello del medico, della presentatrice, del tastierista e della cantante. Carlotta Sibilla sarà Giorgia, la migliore amica di Selvaggia e Alex Botta sarà Maurizio.

- Infine, Pietro Mascheroni e Francesco Bianchini interpreteranno i due Marchesini Pucci, aristocratici gemelli dallo stile impeccabile e dalla personalità eccentrica, che sveleranno il loro viaggio interiore, manifestando il coraggio di essere sé stessi in un gran finale a sorpresa. Chiude il cast la splendida Marta Bitti, ensemble della compagnia.