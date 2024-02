Fazio a Mediaset? Pier Silvio lo corteggia: "Ti do un programma quotidiano"

Mediaset, Pier Silvio a Fazio: "Per te un programma quotidiano". Solo una battuta?

Solo una battuta o una vera e propria proposta? Ospite in collegamento durante lo speciale su Maurizio Costanzo, in onda in prima serata su Canale 5 e condotto da Fabio Fazio e Maria De Filippi, il numero uno di Mediaset si immola in un teatrino con il conduttore di Che tempo che fa.

“Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch’io sento di avere l’intuizione che potrai diventare ‘quotidiano’, l’intuizione che mio papà aveva avuto con Maurizio. Quindi, se vuoi, noi siamo qua”. Uno scenario che, anche se detto per scherzo, ribalterebbe nuovamente gli equilibri del panorama televisivo italiano.

Il conduttore (visibilmente contento dell’apertura di Pier Silvio ad accoglierlo al Biscione) e l’amministratore delegato scoppiano in una fragorosa risata e una battuta chiama l’altra: “Eh, io ho appena iniziato sul Nove. Però, Pier Silvio, nel caso, ne parliamo fra qualche anno”, chiosa Fazio buttandola sul ridere.

Per provare a fare più chiarezza, fonti autorevoli vicine a Mediaset confermano ad Affaritaliani.it che, quella dell'amministratore delegato, fosse solo una battuta "innocente", spiegando tra l'altro di non essere mai entrati in trattativa neanche in passato per portare Fazio al Biscione. Resta il fatto che, logicamente, battuta o no, se Pier Silvio ha scelto di esporsi in quel modo dell'interesse c'è eccome.

Comunque, nonostante la sintonia tra i due e la proposta (velata), risulta al momento molto difficile credere di vedere Fabio Fazio alla guida di una striscia quotidiana in Mediaset. I motivi, principalmente, sono due.

Il primo è che Fazio ha firmato solo quest’estate con il Nove, tra l’altro dopo un travagliato e non privo di polemiche addio alla Rai. Il conduttore ha firmato un contratto quadriennale d’oro con Discovery dal valore di dieci milioni di euro. Facendo i conti, si tratta di circa 2,5 milioni all’anno.

In secondo luogo, malgrado si possa sempre cambiare idea – soprattutto se spinti dal denaro – il fatto che Fabio Fazio abbia già dichiarato di voler andare in pensione dopo l’avventura a Nove. Storia che, però, vista anche l’età non avanzata (Fazio ha 59 anni), potrebbero anche rivelarsi un bluff.