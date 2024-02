Pubblicità in tv, 3,6 miliardi di euro e + 2,1% nel 2023

I broadcaster televisivi italiani hanno chiuso il 2023 con numeri in crescita stando ai dati Nielsen. Complessivamente il piccolo schermo è cresciuto del 2,1% rispetto al 2022 con una raccolta totale di poco superiore ai 3,6 miliardi di euro.

Pubblicità in tv, Warner Bros. Discovery vola. Bene Sky, Rai-Mediaset...

Andando a esaminare i vari player, Mediaset dall'advertsing tv incassa 2 miliardi di euro con un trend positivo dell’1,8%.

Fronte Rai: sono circa 713 milioni di euro i ricavi da pubblicità, in crescita dell’1,3% nonostante il dicembre da -19,4% visto che l'anno precedente la tv di Stato era andata in gol con i Mondiali di calcio del Qatar 2022.

Bene Sky Italia che incassa 421,7 milioni di euro e cresce del 4,5% sul 2022.

Ma chi festeggia è Warner Bros. Discovery, che accelera più di tutte: +6,2% per ricavi pubblicitari pari ad oltre 255 milioni di euro.

Probabilmente si sentono i primi effetti dell'arrivo di Fabio Fazio che dallo scorso ottobre ha fatto impennare gli ascolti tv del Nove la domenica sera con Che Tempo che Fa (spesso sopra al 10%), ma sono tanti i programmi che hanno registrato ottimi ascolti, da Fratelli di Crozza a Little Big Italy di Francesco Panella, passando per Don't forget the lyrics di Gabriele Corsi e Only Fun che torna proprio in queste ore con i PanPers ed Elettra Lamborghini, (qui la video intervista di Affaritaliani.it).

