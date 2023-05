Fazio, dieci mln di motivi per lasciare la Rai. Al suo posto Giletti o Bonolis

Rai, la successione di Fabio Fazio: c'è anche l'ipotesi Nicola Porro

Fabio Fazio lascia la Rai, ormai è ufficiale. Quello che ancora non si conosceva però erano le cifre del nuovo accordo con Discovery. Il conduttore - riporta La Verità - andrà a guadagnare dieci milioni di euro in quattro anni. Ha firmato un contratto da 2,5 mln a stagione, incasserà oltre 600 mila euro in più ogni anni rispetto a quanto prendeva nella tv pubblica. Senza contare i proventi della sua società, "Officina". Condizioni impensabili per la tv pubblica. Il passaggio di Fabio Fazio e di Che tempo che fa a Discovery non sarà indolore per la Rai. Il conduttore porta in dote un ascolto medio di 2,4 milioni di telespettatori e l’11,8% di share. Il Canale 9 in cui approda è oggi la rete di Maurizio Crozza. Ha un milione e centomila spettatori fedeli e il 5,6% di share.

In questa ottica - si legge sul Corriere della Sera - è già nata anche la guerra di successione. Che oggi si focalizza in particolare su tre nomi. Quello di Massimo Giletti, che ha appena visto la sua trasmissione su La7 chiusa da Urbano Cairo. Quello di Paolo Bonolis. E quello di Nicola Porro. Viale Mazzini dovrà prima di tutto decidere se vuole realizzare una copia di Che tempo che fa oppure cambiare struttura del palinsesto. La risposta non è scontata. Anche perché va a incrociarsi con altre questioni. Prima di tutto quella del budget. Il quotidiano spiega che quella di Bonolis è soltanto una suggestione. Anche se il conduttore ha provato a portare in Rai il suo talk show Il senso della vita. Il problema più grosso però è quello del compenso. L'ipotesi di virare su un programma di informazione invece porterebbe in pole position Giletti.