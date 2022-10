Fazio scalzato da De Filippi e Signorini: crolla sui social "Che tempo che fa"

Social, "Che tempo che fa" fuori dal podio: "Amici" conquista il primo posto

Fabio Fazio china la testa e cede la “corona” a Maria De Filippi. Nella classifica di settembre realizzata da Sensemakers, sui social il programma più visto è stato proprio “Amici”. Detronizzato, dunque, “Che tempo che fa”. Ma non solo. Il programma condotto da Fazio e Litizzetto è uscito addirittura dal podio.

Al secondo posto della classifica si posiziona il Grande Fratello. Il terzo posto, invece, lo conquista “X Factor”. Il trio di testa, rispetto alla graduatoria del mese di agosto, risulta totalmente inedito. Si tratta comunque di marchi noti, particolarmente lanciati verso prestazioni rilevanti sulle principali cinque piattaforme monitorate (Facebook, Youtube, Tik Tok, Instagram, Twitter) in coincidenza della ripartenza stagionale.

Il “GF” (2,9 milioni di interazioni), batte di misura “X-Factor” per numero di interazioni, ma con il marchio della pay che a settembre ha ottenuto la migliore prestazioni assoluta in termini di videoviews, a quota 32,5 milioni, rimanendo nettamente avanti sulla concorrenza più agguerrita.

Come riporta Primaonline, è inoltre interessante notare come l’introduzione delle metriche di TikTok generi buona parte dell’engagement per i programmi più attivi sul social cinese come “X Factor”, “Propaganda Live” e “Fratelli di Crozza”.

Va inoltre segnalato come, nonostante per “X Factor” e “Propaganda Live” la gran parte del dato di engagement provenga da TikTok e Instagram, entrambi i programmi pubblichino contenuti prevalentemente su Facebook e Twitter suggerendo una sorta di distonica consapevolezza del proprio appeal social.

Totalmente rivoluzionata, ad agosto, risulta a settembre anche la graduatoria virtuale dei canali di appartenenza dei vari brand in pista. In vetta sale Canale 5, che oltre ai primi due titoli in top quindici, colloca pure “Verissimo” al quinto posto, “Uomini e Donne” al sesto, “Tu Si Que Vales” al dodicesimo e “Striscia la Notizia” al quindicesimo.

Seconda rete per numero di brand in graduatoria è stata Rai3, con, dopo Fazio, il Tg3 al nono posto e “Chi l’ha visto?” al decimo. Un solo titolo l’anno collocato quindi Sky (“X Factor”), La7 (‘Propaganda Live’, settimo), WBD (‘Fratelli di Crozza’, subito ottavo).