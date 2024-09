Federica Pellegrini: "Ballando con le Stelle? Punto sul tango, sogno il podio e mi fido di..."

Ballando con le Stelle 2024, Federica Pellegrini a caccia di... medaglia. L'intervista alla Divina

Torna Ballando con le Stelle su Rai1, il dance show presentato da Milly Carlucci alla sua diciannovesima edizione, riparte con la leggenda del nuoto mondiale Federica Pellegrini nel cast dei concorrenti. La Divina sogna il podio finale (dopo averlo già raggiunto con Matteo Giunta a Pechino Express), si sente più portata per il tango e poi.. Ecco l'intervista ad Affaritaliani.it

Ballando con le Stelle 2024, Federica Pellegrini: "Punto sul tango, sogno il podio e mi fido di Angelo Madonia"

Federica Pellegrini... ti senti pronta per Ballando con le Stelle?

Prontissima, ma anche un po’ spaventata: mi piace ballare, ma farlo a Ballando con le Stelle è decisamente più impegnativo rispetto a una serata in discoteca con gli amici. Dovrò dare il massimo, ma a questo sono già abituata.

In vista di questa nuova esperienza tv quali pensi che saranno i tuoi punti di forza?

Sicuramente l’abitudine ad allenarmi duramente. Preparare le coreografie richiede un lavoro piuttosto impegnativo dal punto di vista fisico e su questo aspetto credo di avere un vantaggio sugli altri.

... e quali i punti deboli su cui dovrai lavorare?

Questo lo scoprirò un po’ alla volta: come tutti farò fatica a passare da uno stile di ballo all’altro, ma le regole della gara sono queste e dobbiamo adeguarci. Mi fido di Angelo Madonia, il maestro con cui gareggio, sono sicura che saprà aiutarmi per migliorare.

Il ballo dove ti senti più portata è...

Il tango, perché ho preso lezioni insieme a Matteo per il nostro matrimonio

A Pechino Express in coppia con tuo marito Matteo Giunta avete vinto... la medaglia d'argento. A Ballando con le Stelle punti all'oro?

Fossimo in piscina potrei essere più spavalda, in questo caso credo che raggiungere il podio sarebbe già un gran risultato.

Milly Carlucci (foto Lapresse) - Federica Pellegrini (Instagram kikkafede88)



Tra i tuoi rivali chi temi di più e con chi pensi che legherai maggiormente?

Non voglio pensare troppo agli altri, la sto interpretando più come una sfida con me stessa, mettendomi alla prova in una situazione per me poco familiare. Sinceramente voglio anche divertirmi e approfittarne per imparare qualcosa di nuovo, non voglio viverla esclusivamente come una competizione.

Da regina del nuoto a protagonista sempre più in tv. Ti abbiamo visto giudice in talent e in gara in alcuni reality: c'è un'esperienza sul piccolo schermo, un programma che in proiezione futura in cui sogni di essere protagonista?

La televisione mi affascina e periodicamente ho avuto modo di partecipare a programmi molto popolari. Ho sempre selezionato bene le mie partecipazioni televisive, proprio perché non è il mio mondo e non volevo fare passi falsi. Adesso sono concentrata su Ballando con le Stelle, per il futuro vedremo, ma se capiterà l’occasione giusta non mi tirerò indietro.

Nei giorni scorsi ha scritto un commovente post social dopo la morte di Schillaci. Se ripensi alla vostra esperienza di Pechino Express qual è la prima cosa, il primo episodio che ti viene in mente di Totò?

Si è subito instaurata una bellissima amicizia perché parlavamo la stessa lingua come succede a chi è stato atleta

Recentemente hai vissuto le Olimpiadi di Parigi fuori dalla vasca: quanto ti mancano le gare. E chi vedi in proiezione come tua erede?

È stato bello andare a Parigi da spettatrice, un’emozione diversa, ma per me i Giochi Olimpici saranno sempre speciali. Ho fatto il tifo per i miei ex compagni di squadra e anche questa volta ci siamo tolti grandi soddisfazioni, in Nazionale c’è un bel mix di atleti giovani ed esperti, ci divertiremo ancora a lungo. Non credo ci sia una mia erede, ritengo che non abbia troppo senso fare paragoni, anche perché possono diventare pesanti. Mi piace il fatto che c’è un bel gruppo pieno di talenti che a turno centrano risultati importanti.

BALLANDO CON LE STELLE 2024, IL CAST DEL DANCE SHOW DI RAI 1