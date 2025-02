Ferragnez, tutte le frasi celebri della coppia dal fidanzamento alla separazione (in mezzo inchieste e tradimenti)

Ferragnez, le frasi celebri dal fidanzamento al matrimonio fino alle inchieste e alla separazione

La storia d'amore (vera o presunta) tra Chiara Ferragni e Fedez è stata costellata da momenti memorabili, sia in senso positivo sia negativo. Per ognuna delle tappe di questo travagliato rapporto, dal fidanzamento fino alla separazione passando per le inchieste, si possono trovare frasi ad effetto da parte di entrambi che in alcuni casi hanno fatto storia.

"Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton"

Leggenda vuole che il primo approccio tra Chiara Ferragni e Fedez fosse nato dal fatto che il rapper di Rozzano aveva citato l'influncer nel suo brano "Vorrei ma non posto" con J-aX. "Ho conosciuto Fedez a un pranzo con amici, lo scorso dicembre (2015). - raccontava Chiara Ferragni - Sentendolo parlare ho pensato: oltre che figo, è anche intelligente. Ma conoscevo solo un paio di sue canzoni, e non avevo mai visto X Factor. Poi quest'estate, a Los Angeles, i miei amici mi hanno detto che mi aveva messo in una canzone, 'Vorrei ma non posto'. Ho pensato, mamma mia, avrà scritto cose orribili su di me".

"Quindi ho fatto un piccolo video in cui cantavo il mio pezzo: 'Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John'. -continua Ferragni - Lui l'ha visto e ha postato un video buffo su Snapchat in cui diceva 'Chiara limoniamo'. Abbiamo iniziato a scriverci. Mi ha invitato a cena. E io ho pensato: bello, mi piace così diretto. I ragazzi oggi sono troppo indecisi".

"Ho commesso un errore di comunicazione"

Poi è scoppiato il Pandorogate, che sembrava fosse una delle cause principali della fine del matrimonio. Dopo le rilevazioni di Fabrizio Corona però l'opinione del pubblico è decisamente cambiata. Impossibile non citare il messaggio di scuse di Chiara Ferragni con le lacrime agli occhi e indosso una tuta grigia del marchio Laneus dal valore di 600 euro: "Mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. [...] Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questo è quello che insegniamo ai nostri figli. Gli insegniamo anche che si può sbagliare, e che quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare e farne tesoro".

Anche Fedez poi è finito al centro della cronaca giudiziaria per la sua vicinanza a Luca Lucci, ultras del Milan indagato nell'inchiesta sulle curve milanesi. "Era mio amico e non tradisco le mie amicizie. - ha detto il rapper rispondendo alle domande di Giuseppe Cruciani a La Zanzara - Non esiste il reato di cattiva frequentazione. Non ricopro una carica pubblica e se non commetto reati frequento chi cazzo mi pare".

"Spero mi arrivino le gomme da neve a Natale"

A seguito dell'accordo di separazione Fedez non ha mancato di commentare in modo piuttosto acido la nuova relazione di Chiara Ferragni con Giovanni Tronchetti Provera. "Chi perde un marito poi trova un tesoro/amore fa rima con patrimonio [...] - afferma il rapper nella sua perfomance per Real Talk Italy - Non so che cos’era che ti tratteneva, da prendere il tutto e andartene via, come se ogni giorno ti alzassi dal letto, e per ogni bacio un’amnesia".

Fedez ha poi rincarato la dose a La Zanzara quando Cruciani gli chiede che effetto gli fa passare davanti alla sede di Pirelli, ovvero l'azienda della famiglia di Giovanni Tronchetti Provera: "Spero mi arrivino delle gomme da neve a Natale, un cadeau".

"Non sapevo di essere in una coppia aperta"

Parlando di tradimenti all'interno della coppia, Chiara Ferragni ha scoperto della liason tra Fedez e Taylor Mega durante l'intervista di quest'ultima a Belve in cui affermava che pensava fossero una coppia aperta. La blonde salad aveva così commentato ai microfoni di Striscia la Notizia: "Non sono mai stata in una coppia aperta. Cioè, se “coppia aperta” significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai!".