Decisivo il mancato taglio di Travaglio: così Fedez si è giocato la Ferragni

Chiara Ferragni, l'addio a Fedez e il podcast "Muschio Selvaggio". Travaglio: "Tua moglie come Wanna Marchi"

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere oramai conclamata. Su Instagram è scomparso il "wife" dalla sua biografia, ora è solo mamma e imprenditrice; la foto profilo la ritrae con i suoi figli Vittoria e Leone, con i quali ha passato molto tempo nelle ultime settimane e non più insieme al marito.

Il rapper avrebbe addirittura lasciato la dimora di famiglia domenica scorsa.

Secondo quanto sostiene Dagospia, la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata l'ospitata di Travaglio al podcast "Muschio Selvaggio", condotto proprio da Fedez.

Chiara avrebbe perso ulteriormente la pazienza, in una situazione già complicata di suo (a causa del caso Balocco) perché il marito non avrebbe tagliato una frase pronunciata dal direttore de Il Fatto Quotidiano: "Ce l'hai con la Lucarelli solo perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi".

GUARDA IL VIDEO

Fedez, come si evince dal video, non ha saputo reagire, pronunciando un timido e serafico: "Ok, se vuoi ti rispondo".