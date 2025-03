Festa del Papà, da Valentino Rossi a Guliano dei Negramaro: tutti i vip diventati genitori nel 2025

Festa del Papà, tutti i vip diventati genitori nel 2025: da Valentino Rossi a Giuliano Sangiorgi fino a Vincent Cassel

Sono diversi i vip che nel 2025 hanno già festeggiato l'arrivo di un figlio o che sono in trepida attesa. Valentino Rossi, ad esempio, ha accolto insieme alla compagna Francesca Sofia Novello la sua secondogenita Gabriella. Tre anni prima è nata invece Giulietta. "Il nostro cuore esplode di Amore”, aveva scritto l'ex pilota in un post su Instagram in cui annunciava la nascita della figlia.

A gennaio Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno invece presentato al mondo il piccolo Kian, che in persiano significa "re". L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha già un figlio con Ariadna Romero. Leonardo di 7 anni vive con la madre a Miami.

Quest'anno anche Giuliano Sangiorgi ha festeggiato l'arrivo del secondogenito insieme alla compagna Ilaria Macchia. La coppia sei anni fa ha avuto la piccola Stella.

Vincent Cassel il 7 gennaio ha accolto il primo figlio dalla compagna Narah Baptista, che ha 27 anni in meno di lui. L'attore per lui ha scelto il nome di Caetano. Per Cassel si tratta del quarto figlio dopo Deva e Leonie (con Monica Bellucci) e Amazonie (con Tina Kunakey). Ed Westwick, uno dei volti di Gossip Girl che si è sposato in Italia con Amy Jackson, invece ancora attende di diventare papà.

Stesso discorso per Machine Gun Kelly, che aspetta con ansia l'arrivo del secondo figlio da Megan Fox. Il cantante infatti ha già una bambina di nome Casie avuta con Emma Cannon. Machine Gun Kelly e Megan Fox però hanno annunciato la separazione a poche settimane dall'annuncio della gravidanza.