Festival di Sanremo 2023, Amadeus pubblica il regolamento in anticipo

Festival di Sanremo 2023, Amadeus non resiste e pubblica il regolamento: "Cerco 25 pezzi radiofonici"

Il regolamento del 73° Festival della Canzone Italiana, il quarto targato Amadeus nella veste di direttore artistico e conduttore, anticipa i tempi. La scelta di pubblicarlo a giugno, e non all'inizio della stagione tv tra settembre e ottobre, conferma che Amadeus è già a lavoro in costante colloquio con il mondo musicale.

Sanremo 2023, Amadeus: "Particolare attenzione all'appeal radiofonico delle canzoni proposte"

''L'obiettivo è avere a disposizione un tempo di preparazione più lungo per trasferire dal palco dell'Ariston nelle case dei telespettatori un racconto emozionante della musica italiana di oggi, dando voce ai nuovi talenti e agli artisti già affermati'', racconta Amadeus. ''Il cast, anche in base alle proposte musicali che mi arriveranno sarà scelto, come sempre, dando peso al valore delle canzoni e alla loro potenzialità rispetto al mercato, con una particolare attenzione al loro appeal radiofonico”.

Il ritratto di Amadeus realizzato da Affari Sanremo, antropologia culturale di Amadeus: nuovo mito dei nostri tempi

Festival di Sanremo 2023, in onda dal 7 all'11 febbraio

La kermesse 2023 andrà in onda dal 7 all'11 febbraio. Anche in questa edizione si confermano 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalisti di Sanremo Giovani che dovranno partecipare al festival con un brano diverso rispetto a quello proposto a dicembre. La quarta serata sarà dedicata alle cover: in questa occasione gli artisti potranno attingere da un repertorio che spazia dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1999, reinterpretando una canzone insieme a un ospite da loro individuato e approvato dalla direzione artistica. L'interpretazione più votata riceverà un premio speciale.