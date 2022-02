Festival dell'economia, niente "derby". Prima Trento, Torino posticipato

Il festival di Torino di Editori Laterza, Tito Boeri e Innocenzo Cipolletta posticipa la data



Non ci sarà il "derby" tra i festival dell'economia. L'evento de Il Sole 24 Ore si terrà a Trento dal 2 al 5 giugno, mentre quello di Editori Laterza, Tito Boeri e Innocenzo Cipolletta - che si sono dovuti spostare a Torino - si terrà in un'altra data, successiva.

Per le Istituzioni pubbliche e private piemontesi rappresenta la chiave per garantirne la miglior riuscita e ricaduta sul territorio Il Festival Internazionale dell’Economia rappresenta una importante opportunità per Torino e il Piemonte, ed è fondamentale che si svolga senza generare conflitti di partecipazione da parte di ospiti, pubblico e organi di informazione nazionali e internazionale, sovrapponendosi a manifestazioni analoghe organizzate nelle stesse date. È il pensiero condiviso dagli enti promotori e finanziatori del Festival (Regione Piemonte, Comune di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Camera di Commercio di Torino e Unioncamere Piemonte), ribadito durante un incontro.

Gli stessi enti promotori e finanziatori confermano quindi la disponibilità a offrire la massima collaborazione affinché l’evento possa svolgersi in un contesto di armonia istituzionale e piena attenzione da parte del pubblico a cui il Festival organizzato da Editore Laterza vuole rivolgersi. La scelta di una nuova data, che potrebbe collocarsi alla fine del mese di giugno, rappresenta - le istituzioni ne sono fermane convinte - la condizione perché ciò sia realizzabile.