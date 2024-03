Fiat Professional, pubblicità "Inspired by the Future" con tre storie vere

Fiat Professional lancia una nuova campagna pubblicitaria che racconta tre storie aziende e dei loro imprenditori, assolutamente autentiche e narrate dagli stessi protagonisti. Focus sulla gamma Ducato, Scudo e Doblò 2024. Tre pillole per tre van.

I video mettono in luce come Fiat Professional stia rivoluzionando ogni aspetto delle professioni future, comprese quelle più inaspettate. I nuovi Ducato, Doblò e Scudo vengono mostrati come un trio ideale per soddisfare ogni bisogno professionale, grazie alle loro soluzioni di mobilità innovative, sostenibili ed elettriche.

Con il claim “Inspired by the Future” Fiat Professional spiega come il modo di lavorare si stia evolvendo e, di contemporaneamente, come il brand sia al passo con questo cambiamento rispondendo in modo innovativo alle esigenze e richieste del suo pubblico che si muove per strada.

New Fiat Professional Family. Inspired by the future