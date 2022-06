Fininvest, lascia il capo ufficio stampa Simone Finotello

Fininvest, il capo ufficio stampa Simone Finotello dà il suo addio all'azienda

Il capo dell’ufficio stampa di Fininvest lascia la poltrona. Ad annunciarlo è lo stesso Simone Finotello che, con una lettera, saluta i suoi (ormai ex) colleghi.

“Carissimi, nel caso già non lo sappiate vi informo che il prossimo 15 giugno sarà il mio ultimo giorno in Fininvest. Sono stati dodici anni molto intensi altrettanto gratificanti. Conoscervi e lavorare con voi è stato, non serve dirlo, un grande piacere. Vi ringrazio di cuore per tutto ciò che abbiamo realizzato insieme, ognuno per la sua parte. Grazie ancora di tutto e a presto”.

