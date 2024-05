Fiore Akamono, i segreti di "Bugie": la nuova stella del trap lancia l'Ep

Fiore Akamono, la nuova stella del trap italiano pubblica "Bugie"

A soli 19 anni è una delle penne più ricercate tra i nuovi volti della scena trap italiana, che ha saputo attirare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori grazie ad atmosfere musicali tenebrose e a uno stile ricercato. Si tratta di Fiore Akamono, il giovane artista di Cesena classe 2005, che ha annunciato il suo primo EP “BUGIE” (Epic Records/Sony Music), disponibile da venerdì 10 maggio in digitale.

Nonostante la giovane età, l’artista si sta facendo strada grazie a un’attitudine naturale e autentica per la trap, accompagnata dal timbro estremamente riconoscibile e dalla sua scrittura diretta, a tratti brutale, ricca di incastri, aspre figure retoriche e riferimenti alla subcultura sociale.

Fiore Akamono, le tracce dell'Ep "Bugie"

“BUGIE” conterrà sette tracce, tra singoli già pubblicati, come “CAINO”, “5 BISTURI” E “CORNER” feat Incis ZONE (con la produzione di 85prod e Goss Vinyard), e quattro inediti: la title track “BUGIE” (prod. 85Prod e 2nd Roof), “TARALLINI” (prod. Scien e 85Prod), la banger “MILLENNIUM FALCON” feat. Luciennn e “ALLUVIONE” in collaborazione con DAYTONA KK.

In questo EP d’esordio, Fiore Akamono presenta due sfaccettature della sua personalità: una street-hard e una seconda più conscious, che l’investitura del duo di producer multiplatino 2nd Roof contribuisce a intensificare nella title track “BUGIE”, regalando al brano un’atmosfera più intima e matura, che si unisce a punchline iconiche in cui ogni ragazzo della Gen Z può rispecchiarsi.

Il primo singolo ad anticipare l’EP è stato “CAINO”, pubblicato il 19 gennaio 2024, che riflette il lato più maturo della musica di Fiore Akamono: un pezzo conscious dal testo complesso, che racconta una storia d’amore autobiografica nella quale l’artista viene metaforicamente ucciso dalla persona per la quale lui avrebbe dato tutto. Così, Fiore Akamono si strappa gli occhi come Edipo, mentre lei lo tradisce, evocando il dramma di Caino e Abele. A questo segue “5 BISTURI” (1° marzo 2024), un viaggio emotivo attraverso il dolore, accompagnato dalla produzione di 85Prod, con cui l’artista esplora il legame tra arte e dolore, citando cinque momenti cruciali che hanno segnato il suo percorso: il brano diventa quasi un inno per coloro che condividono con lui la disperazione che prova, prima di trovare la forza per riprendere il controllo della propria vita. Infine, “CORNER” featuring di Incis ZONE, uscito il 26 aprile e prodotto da 85Prod e Goss Vinyard, che regalano al singolo un sound da club ricercato.

Tra rime mai scontate, un immaginario tetro e una capacità di rappare unica nel suo genere, Fiore Akamono è pronto a stupire il pubblico con un EP in cui barre e incastri dalla tecnica impeccabile si mischiano a metafore crude e distopiche, affiancate da riferimenti culturali di alto spessore. Nel progetto, l’artista emerge come vero elemento dell’anticonformismo moderno, attraverso una trap cruda e intellettuale, di cui aveva già dato prova nei singoli precedenti, tra cui “MARAT”, che prende ispirazione dal dipinto di Jacques-Louis David, e “TARRARE” feat Sherkhan, che fa riferimento all’omonimo artista di strada francese, noto per ingurgitare cibo e oggetti non commestibili senza mai saziarsi, a simboleggiare la fame artistica inarrestabile di Fiore Akamono.

FIORE AKAMONO, TRACKIST “BUGIE”

1. BUGIE (prod. 2nd Roof, 85Prod)

2. CORNER feat Incis ZONE (prod. Goss Vinyard, 85prod)

3. TARALLINI (prod. Scien, 85Prod)

4. CAINO (prod. 85Prod, Kadesh)

5. MILLENNIUM FALCON feat. Luciennn (prod. ILEVEN, OSCAR, 85Prod)

6. ALLUVIONE feat. DAYTONA KK (prod. 85Prod)

7. 5 BISTURI (prod. 85Prod)

Chi è Fiore Akamono, la nuova stella del trap italiano

Fiore Akamono è un artista di Cesena, classe 2005. Il suo stile è caratterizzato da una metrica contorta e impeccabile, che, nonostante la giovane età, mostra quanto la cultura HipHop del giovane trapper sia ben radicata. Il primo singolo, “HANNIBAL” feat. Gale, esce a settembre 2022, seguito nel 2023 da “CHIEF KEEF” con la collaborazione di 18K e da “CARNE AL SUGO” feat. TPrex. A maggio dello stesso anno, a soli 18 anni, arriva la firma con Epic Records/Sony Music Italy, per cui pubblica “ARGENTO” (16 giugno 2023) e “MARAT” (28 luglio 2023), brani che da subito centrano diverse playlist editoriali, tra cui Raptopia e Novità Rap Italiano. L’artista partecipa, inoltre, all’evento Cypher per Real Talk, insieme a tutta la scena urban di Cesena, appuntamento in cui è proprio lui ad aprire le danze. Ad agosto dello stesso anno collabora con Gasp nel brano “RIGOR MORTIS”, dal sound tetro e brutale, che trasmette sensazioni di grosso impatto, a cui segue “CENACOLO”, singolo che prende spunto dal celebre dipinto di Leonardo Da Vinci, caratterizzato da barre crude e originali.

A novembre esce “TARRARE” feat. Sherkan, mentre a dicembre è la volta di “TACHANKA”, brano prodotto da 85prod e Ed Mars. Il 2024 si apre con le release di “CAINO” (19 gennaio), 5 BISTURI (1° marzo) e CORNER feat. Incis ZONE (26 aprile), che anticipano l’EP d’esordio di Fiore Akamono intitolato “BUGIE”, disponibile dal 10 maggio su tutte le piattaforme digitali.