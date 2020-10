Fondazione De Agostini rinnova il Cda: Marcella Drago segretario generale

La Fondazione De Agostini ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per il triennio 2020–2022.Il nuovo Consiglio di Amministrazione, si legge in un comunicato, è composto da rappresentanti delle famiglie Boroli e Drago – Chiara Boroli, Marcella Drago, Alessandra Albertini, Carlotta Boroli, Giorgia Cipolato Piras, Nicola Drago – e da tre consiglieri indipendenti, con esperienze rilevanti nel terzo settore, Mario Calderini, Augusto Ferrari e Roberto Saviane.

Il Consiglio ha nominato Presidente Chiara Boroli, che dal 2007 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale della Fondazione De Agostini, e Roberto Drago, Presidente uscente in carica dal 2007, anno di costituzione della Fondazione, è stato insignito del ruolo di Presidente d’Onore.Marcella Drago è stata nominata Segretario Generale della Fondazione.

Marcella Drago, classe 1972, dopo la laurea in Lettere Moderne inizia il suo percorso professionale nell’ambito dell’editoria in Dami Editore e successivamente in Edizioni Piemme, dove arriva a ricoprire la carica di Direttore Editoriale del Battello a Vapore. Alla fine del 2007 lascia l’incarico in Piemme per avviare una sua attività imprenditoriale. Fonda la Dreamfarm S.r.l., società che lavora con i principali editori italiani e si occupa di ideare e sviluppare progetti editoriali rivolti al target bambini e ragazzi, che viene poi rilevata dal gruppo Atlantyca nel 2010.A oggi Marcella collabora con associazioni ed enti del terzo settore che operano nell’ambito dell’educazione ed è consigliere di amministrazione di De Agostini Editore, Fondazione Tancredi di Barolo, Mus-e Milano.

Roberto Drago, Presidente d’Onore della Fondazione De Agostini ha dichiarato: “Tredici anni fa le nostre famiglie hanno deciso di dare vita alla Fondazione De Agostini per riunire sotto il cappello di una fondazione d’impresa i tanti impegni e progetti che il Gruppo sosteneva in ambito sociale. Mi è stato chiesto di guidare in qualità di Presidente la Fondazione e sono stati per me anni di grandi soddisfazioni e gratificazioni. Questa esperienza mi ha avvicinato ad una realtà, quella del terzo settore, che non conoscevo e mi ha permesso di condividere progetti e speranze con persone, enti e associazioni che hanno fatto dell’impegno nel sociale la loro missione. Il testimone passa ora nelle mani di Chiara Boroli, che con passione e dedizione ha consentito alla Fondazione di diventare una realtà solida e attiva in tutto il Paese e anche all’estero, e a Marcella Drago, esponente della IV generazione degli azionisti del Gruppo De Agostini che, con la sua sensibilità e intraprendenza, ha le competenze e l’entusiasmo per guidare operativamente la Fondazione De Agostini nei prossimi anni. Sono certo che sapranno condurre la Fondazione verso traguardi ancora più prestigiosi.Desidero infine ringraziare il Consiglio uscente e in particolare quei consiglieri che hanno accompagnato la Fondazione fin dalla sua costituzione”.



