Forte e chiara, perché la Rai ha chiuso lo show. Francini saluta con ironia

Forte e Chiara, lo show di Chiara Francini in onda il mercoledì su Rai 1, ha chiuso in anticipo. Pesano gli ascolti tv che non sono stati all'altezza delle aspettative di viale Mazzini. "Il 17 aprile aveva conquistato un milione 784 mila spettatori (11.2% di share), battuto dalla fiction Vanina – Un vicequestore a Catania con Giusy Buscemi su Canale 5, con 2 milioni 676mila spettatori (share del 16.9%) e da Chi l’ha visto? su Rai 3, con un milione 841 mila (11.5% di share). Già dall’esordio, il 10 aprile, si era capito che non aveva colpito nel segno: 2 milioni 176 mila spettatori (col 13,9%)", spiega Repubblica.

Chiara Francini e Diletta Leotta



Chiara Francini ha salutato con ironia e classe. “Signore, signori e tutto quello che sta nel mezzo non ci siamo andati piano. Scusateci se siamo stati troppo forti come un gin tonic senza tonic. Con Forte e Chiara abbiamo provato a mettere assieme in uno stesso show cardinali e inviati di guerra, cliché sulle donne e pornostar, balletti con le piume e storie di bambini in un campo di concentramento, canzoni dei cartoni animati e drag queen. Forse ho esagerato. Ma il rischio comprende una dose di coraggio. Chiudiamo qui, con una schitarrata ben impiumata. Prendiamola come una dieta: invece di una taglia in meno una puntata in meno. Ma anche se più sottili, la gioia, la passione, la voglia di raccontare continueranno a imboccarci con grandi cucchiaiate. Ringrazio tutti quelli che hanno amato e non amato il mio show, i primi li aspetto a teatro, gli altri… pure. Buongustai”.