Francesca Manzini, ecco chi è la conduttrice di Striscia: malattia, papà nella Lazio e fidanzato sosia di Johnny Depp

Chi è Francesca Manzini tra la malattia, il papà nella Lazio, il fidanzato uguale a Johnny Depp e Striscia la Notizia

Anche quest’anno, Francesca Manzini sta per salutare Striscia. Al fianco di Gerry Scotti dal 13 marzo, la comica e imitatrice lascerà infatti il “bancone” di Canale 5 sabato 1° aprile. I telespettatori hanno nuovamente confermato il loro affetto verso la Manzini, facendo registrare a Striscia la Notizia una media del 18% di share a puntata. Ma se sono in molti a conoscere la conduttrice per la sua bellezza e simpatia, non tutti conoscono la sua storia e da dove sia partita.

Ecco chi è Francesca Manzini

Romana, classe 1990, Francesca Manzini nasce in una famiglia molto vicina al mondo dell’intrattenimento. È sorella della doppiatrice Lilli e nipote del doppiatore Arturo Dominici. Suo padre, invece, è Maurizio Manzini, ex Team manager della squadra di calcio della Lazio.

Secondo a quanto ha raccontato lei stessa, durante gli anni dell’adolescenza Francesca Manzini ha dovuto combattere una lunga battaglia contro il suo peso. Da ragazza ha visto, infatti, un alternarsi periodi in cui soffriva di bulimia e anoressia. Per uscire da questo tunnel e riprendere il controllo del proprio corpo, Manzini rivela di aver impiegato ben sei anni.

La carriera, dai villaggi turistici alla conduzione di Striscia la Notizia

Aiutata dal grande talento, Francesca Manzini è entrata molto presto nel mondo dello spettacolo. Anche se, comunque, ha fatto diverso tempo di gavetta come animatrice nei villaggi turistici. Nel 2009, giovanissima, a circa 19 anni, esordisce sul piccolo schermo su Rai1 con “Festa Italiana”, dove conquisterà il pubblico grazie alle sue imitazioni di Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli.

Pochi anni dopo, tra il 2012 e il 2013 entra in Sky come una delle doppiatrici del programma “Gli sgommati” e, sfruttando la sua bravura nelle imitazioni, dà la voce all’ex cancelliera tedesca Angela Merkel e alla politica Maria Stella Gelmini.

Dopo la Rai e Sky è il turno di Mediaset. Francesca Manzini, dopo una puntata ad “Avanti un altro!” condotto nel 2015 da Gerry Scotti (prima del “passaggio di testimone con Paolo Bonolis), nel 2016 parte il sodalizio professionale con Piero Chiambretti che la vuole come presenza fissa a Grand Hotel Chiambretti e Matrix Chiambretti.

Ma oltre alla tv anche la radio. Il 2016 segna infatti l’esordio della Manzini in “Tutti pazzi per RDS” e dal 2018 prosegue nella radio con Max Pagani prima e Mauro Casciari poi. Nel 2018, poi, il ritorno in tv: la conduttrice Caterina Balivo, che l’aveva voluta a “Festa Italiana” 9 anni prima, le dà altro spazio a “Vieni da me”. In seguito partecipa anche a “Mai dire Talk” ed esordisce al cinema con “Benedetta Follia” di Carlo Verdone.

Ma è solo nel 2019 che, grazie ad “Amici Celebrities” di Maria De Filippi, ottiene la consacrazione al grande pubblico, tanto che nello stesso anno è imitatrice a “Striscia la Notizia” e dal 2020 conduce il tg satirico con Gerry Scotti. Tra il 2020 e il 2021, infine, è prima concorrente e poi giudice di “Tale e Quale Show” di Carlo Conti.

Il fidanzato sosia di Johnny Depp

Francesca Manzini ha una relazione con lo speaker e doppiatore Christian Vitelli a partire dal primo lockdown nel marzo 2020: i due iniziano a convivere da subito fino a che non annunciano la data del matrimonio fissata per settembre 2021. Nonostante le buone premesse, sembra che l’imitatrice lasci Vitelli per via della troppa differenza d’età. Nello stesso anno Manzini ritrova la felicità grazie al sosia italiano di Johnny Depp Marco Scimìa, barbiere di professione, originario di Ladispoli, approdato al Gf Vip.