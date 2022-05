Friends & Vivo Multimedia, media company per lanciare brand nella musica live

Friends & Vivo Multimedia, un modo per lanciare i brand nel settore della musica live

Nasce Friends & Vivo Multimedia, nuova media company specializzata nel settore dell’intrattenimento, per i brand che vogliono posizionarsi nel mondo del live entertainment, guidata da Marco Pontini che assume l’incarico di amministratore delegato. La mission di Friends & Vivo Multimedia è quella di considerare gli eventi live come un vero e proprio media, per poter così offrire ai brand l’opportunità di entrare nel mondo della musica e dell’intrattenimento dal vivo attraverso progetti specifici e qualificati, conoscendo i target di riferimento.

Una vera “newco”, unica nel suo genere, che permette per la prima volta di unire reach e target al mondo della musica, aprendo così alla possibilità per le aziende di investire in campagne sempre più capillari e personalizzate. Un nuovo e ambizioso progetto, che si aggiunge ai già noti e prestigiosi asset del gruppo e che ambisce a portare un inedito valore aggiunto al settore in cui Friends and Vivo Multimedia sarà la prima media company già al suo esordio sul mercato.

“Oggi comincia un nuovo capitolo della mia vita e anche una nuova possibile prospettiva di considerare la musica dal vivo”, dichiara Marco Pontini, AD di Friends & Vivo Multimedia. “Sono molto felice di iniziare questa avventura e credo che il potenziale di questa media company, già numero uno del settore per qualità e quantità degli artisti rappresentati live, sia immenso. Il live è un media, il più potente ed efficace che ci sia. Il nostro obiettivo è quello di dare, la possibilità ai brand e ai centri media di avere a disposizione dati in continuo aggiornamento, concreti e approfonditi, da cui partire per la costruzione delle loro iniziative branded. Una nuova opportunità nel comparto musicale”.