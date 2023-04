Fuori dal Coro, ospiti stasera: servono davvero tutte le opere del Pnrr?

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di Pnrr, inflazione, lavoro ed effetti avversi dei vaccini

Questa sera 11 aprile andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", saranno il Pnrr e la reale utilità di alcune opere in progetto per rilanciare l’Italia.

Nel corso della serata, un focus sull’aumento dei prezzi dei beni che stanno creando sempre di più disuguaglianze sociali e un’analisi sulla situazione dei salari, spesso al di sotto del minimo sindacale nel settore del turismo, dove diventa sempre più difficile trovare forza lavoro.

Continua inoltre l’inchiesta del programma sulle carte segrete dell’Aifa e sugli effetti avversi dei vaccini, con le dichiarazioni di parenti di alcune vittime. Inoltre, con reportage esclusivi, un approfondimento sulla sicurezza nelle città italiane, dove domina l’illegalità. Infine, si parlerà del consueto cavallo di battaglia della trasmissione: i ladri di case.