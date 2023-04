Fuori dal Coro, ospiti stasera: immigrazione, il confronto tra Italia e Spagna

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di immigrazione, caro affitti, mercato del lavoro e ladri di case

Questa sera 18 aprile andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà quello dell’immigrazione con un focus sulle differenze tra la gestione dei flussi attuata dal governo spagnolo, che ha visto un dimezzamento degli arrivi nel primo trimestre del 2023, e quella italiana segnata dal record di sbarchi.

Nel corso della serata, ampio spazio a un’analisi sul caro affitti che sta interessando diverse città italiane e a un reportage sul mercato del lavoro in cui domanda e offerta non coincidono a causa dei salari molto bassi. E ancora, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case con un approfondimento sul business delle occupazioni abusive.