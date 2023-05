Fuori dal Coro, ospiti stasera: la fuga dei medici lombardi in Svizzera

Fuori dal coro, ospiti stasera: nell'ultima puntata della stagione si parlerà di Emilia Romagna, Food Valley in Israele, investimenti nell'idroelettrico, carovita e fuga dei medici verso la Svizzera

Questa sera 30 maggio andrà in onda in prima serata su Rete 4 l'ultima puntata stagionale di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà la situazione territoriale dell’Emilia-Romagna a forte rischio idrogeologico e i motivi per cui non sono state realizzare alcune opere per la prevenzione, cura e protezione della zona. Spazio, inoltre, a un reportage nella ‘Food Valley’ del cibo sintetico in Israele, che si appresta a diventare uno dei primi Paesi al mondo a vendere questo tipo prodotti.

E ancora, focus sulla crisi degli investimenti nel settore idroelettrico, che in passato rappresentava un assetto strategico per l’Italia. Nel corso della serata, una pagina sulle difficoltà di molti italiani a causa del carovita che mette a serio rischio la possibilità di andare in vacanza.

E, poi, il racconto della fuga di medici e infermieri dagli ospedali lombardi verso quelli svizzeri per via dei maggiori compensi. Infine, in materia di sicurezza nelle città, un approfondimento sullo stress lavorativo nelle forze armate.