Fuori dal Coro, ospiti stasera: ecco come saranno i Cpr in Albania

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di Cpr in Albania, islam radicale, traffico illegale di visti per l'Italia e sesso virtuale

Questa sera 8 novembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un ampio approfondimento dedicato all’immigrazione illegale, con un viaggio in Albania per conoscere i luoghi in cui verranno accolti i migranti in seguito all’accordo tra governo italiano e albanese.

Nel corso della serata un’analisi su diversi casi di radicalizzazione islamica tra Italia ed Europa, con reportage da Roma, Genova e Colonia. E ancora, con un nuovo capitolo dell’inchiesta di Fuori dal coro, si tornerà a parlare del traffico illegale di visti per entrare in Italia che pare coinvolgere diverse ambasciate italiane all’estero. Non mancheranno, inoltre, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case. Infine, spazio all’amore virtuale che vede sempre più giovani innamorarsi sul web.