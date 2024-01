Fuori dal Coro, ospiti stasera: tutti i rischi dell'intelligenza artificiale

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di mancata integrazione, proteste degli agricoltori e intelligenza artificiale

Questa sera 17 gennaio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà la mancata integrazione, con un viaggio nelle periferie di Roma e Pavia dove nell’ultimo periodo si è assistito a diversi casi di violenza.

Nel corso della serata un approfondimento sulle difficoltà di agricoltori, allevatori e pescatori le cui proteste dalla Germania hanno raggiunto l’Italia, con il racconto di quanto accaduto all’allevatore di Laterza morto suicida nella sua azienda, messa all’asta per un piccolo debito.

E ancora, un’analisi sull’intelligenza artificiale con un focus sui possibili rischi. Infine, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.