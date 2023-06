"Berlusconi? La morte della moglie di Prodi ci ricorda un'Italia migliore". Bu

Gad Lerner e il tweet sulla moglie di Prodi contro Berlusconi. Tsunami di insulti al giornalista

Gad Lerner travolto dalla polemica. Il giornalista ed ex direttore del TG1 ha generato una tempesta social con un tweet sulla morte di Flavia Franzoni, moglie dell’ex premier Romano Prodi.

“La coincidenza della morte di Flavia Franzoni con quella di Berlusconi suona beffarda ma se non altro ci ricorda che esiste un'Italia migliore”, ha scritto Lerner su Twitter. Poi, il riferimento al lutto nazionale indetto dal governo per ricordare la scomparsa del Cav e la risposta "Anche no" attraverso degli hashtag alla fine del commento.

Ma l’intervento social del giornalista non è passato inosservato e, in poco tempo, è stato travolto da una marea di commenti indignati per le parole così dure e fredde a così poca distanza dalla scomparsa dei due.

“Vergogna, commento miserabile”, “Questa te la dovevi risparmiare”, “Tweet squallido”. Questi sono solo alcuni dei commenti che emergono sotto il post di Gad Lerner contro Silvio Berlusconi.