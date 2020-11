Gazzetta del Mezzogiorno, stop all'esercizio provvisorio

Il tribunale civile di Bari ha decretato la fine dell'esercizio provvisorio della società Edisud Spa, editrice della Gazzetta del Mezzogiorno. La società era stata dichiarata fallita nel giugno scorso, ma il tribunale aveva autorizzato la prosecuzione dell'attività - per salvaguardare la testata e i lavoratori - nei limiti della sostenibilità economica.

La sentenza della Quarta sezione civile (presidente Raffaella De Simone, a latere Nicola Magaletti, Michele De Palma) ha decretato che l'esercizio provvisorio della società Edisud Spa (che fino ad oggi ha consentito alla Gazzetta del Mezzogiorno di restare in edicola) cessi dal 20 novembre. La decisione è stata determinata dal fatto che nell'ultima relazione dei curatori fallimentari viene evidenziato come nei prossimi mesi la situazione economica sia destinata "a peggiorare in modo considerevole".