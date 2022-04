Gedi, Possamai lascia il gruppo ed entra in Save come consulente strategico

Gedi, Paolo Possamai saluta il gruppo dopo 33 anni e vola come consulente strategico di Save Finanziaria Internazionale

Paolo Possamai lascia il gruppo Gedi. Il giornalista ha dato le dimissioni dal gruppo dove lavorava da 33 anni con incarichi di inviato e di direttore, sempre nell’area del Triveneto da dove scriveva anche di economia per il quotidiano Repubblica. La decisione, sicuramente non facile, di Possamai arriva dopo le offerte di interessanti collaborazioni come consulente strategico, con attività prevalentemente nelle relazioni istituzionali.

Si capisce così la decisione di accettare la proposta di Enrico Marchi, presidente di Save Finanziaria Internazionale, di seguire le relazioni esterne e istituzionali del gruppo che gestisce l’Aeroporto Marco Polo di Venezia, e gli aeroporti di Verona, Bruxelles (Charleroi), Brescia e Treviso, in questo momento alla ribalta per avere appena ricevuto un finanziamento di 640 milioni di euro, per cinque anni, da Cassa Deposito e Prestiti insieme a un pool di banche formato da Intesa SanPaolo, Unicredit, Bpm Paribas, Credit Agricole, Societé Générale, e Mediobanca, finalizzato a rimodulare l’indebitamento esistente e soprattutto a favorire investimenti nel settore aeroportuale. Come scrive Primaonline, Possamai seguirà le relazioni istituzionali ed esterne anche di Finint oltre che di Save.