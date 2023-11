Generazione Z, lo speciale di Rai 2 sull'omicidio di Giulia fa il 6% di share

Generazione Z fa il 6% di share con lo speciale su Giulia

A tardissima notte convince lo speciale "Generazione Z" di Monica Setta ieri su Rai 2 e conquista quasi il 6 per cento di share (5.50). In studio con la Setta per la prima volta Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro la giovane seviziata e uccisa nel 2018, un collegamento con il ministro della Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, i parlamentari Luca Toccalini (Lega salvini premier) Daniela Sbrollini (Italia viva) la psicoterapeuta Maura Manca, la criminologa Tonia Bardellino, la psichiatra Adelia Lucattini, i giornalisti Massimo Lugli, Marco Castoro, Margherita Basso, l'avvocato Alessandra Cagnazzo, lo psicologo stefano Pieri. E poi Romana Maggiora Vergano che interpreta la figlia di paola Cortellesi nel film campione di incassi C'è ancora domani. E l'attrice Lilli Fiorelli che ha recitato nel finale una poesia di Ranier Maria Rilke dedicata alle vittime di femminicidio.