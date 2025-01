Generazione Z di Monica Setta continua a crescere e arriva al 5% di share medio

È un momento d'oro per i programmi di Monica Setta che conduce due seconde serate il mercoledì e giovedì su Rai 2 e un sabato pomeriggio con “Storie di donne al bivio week end”. Altissima la media dello spin off del sabato su Rai 2 ma anche di Generazione Z che in questa nuova edizione totalizza una media superiore al 5 % di share, cioè 3 punti sopra la media di rete. Ottimi infine i risultati delle 4 prime serate di “Storie di donne al bivio prime time” che, con un costo complessivo intorno agli 80mila euro per 4 emissioni, ha portato a casa una media poco sotto il 7%.

E Monica Setta si prepara adesso a “Storie di donne al bivio week end speciale Sanremo” nel sabato della finale del Festival con una Sanremo story tutta al femminile ribattezzata "Le donne di Sanremo".

Domani alle 15 intanto a “Storie di donne al bivio week end” su Rai 2 Pamela Prati festeggia i 30 anni di carriera con tanto di torta panna e rose rosse ed esibizione canora. Dopo di lei Barbara De Rossi, Corinne Clery, Angela Melillo e Miriana Trevisan.