Generazione Z, Setta riparte al 6%: ospite la mamma di Pamela Mastropietro

Generazione Z, Monica Setta riparte con share al 6%: ospite la mamma di Pamela Mastropietro

In una nottata, oltretutto difficilissima a causa della tragedia di Mestre, Monica Setta e i ragazzi della Generazione Z ripartono con il 6 per cento di share e 200mila "teste" (picchi dell'8/9 per cento) con l'edizione 2023/2024 della trasmissione che cambia taglio e si apre alla cronaca. Ieri ospite è stata Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro - la diciottenne violentata e uccisa da Innocent Oseghale il 31 gennaio 2018 a Macerata. L'omicida, dopo avere ucciso Pamela ha smembrato il cadavere lavandolo con la candeggina. Con Monica Setta anche Mariagrazia Cucinotta e Salvo Sottile, che parte il 6 novembre con Far West, in prima serata Rai 3. La curva è ottima: partiti dal 4,82%, dopo intro e in uscita dalla clip di presentazione dell'attrice siciliana si sale a 5,16%.

La Cucinotta, dunque, guadagna subito un punto e poi tocca il 6,45% con 261.000 "teste". Funziona lo psicologo della strada Stefano Pieri, già cast fisso di "Uno mattina in famiglia", che sarà ospite fisso di Generazione Z. In un orario fisiologicamente difficile, dopo l'una e un quarto si sale a 5,53% in uscita dalla prima clip su Pamela Mastropietro. Il tavolo sulla cronaca è sempre sopra il 6% con punte del 6,36%. A chiudere il programma intervistata dai ragazzi - nel cast Matteo Martinetti, Andrea Pala, Maria Vittoria Canino e Matteo Caporusso- l'ex protagonista dei Cesaroni Micol Olivieri, oggi influencer da 1 milione di follower.



La Olivieri ha tenuto la curva arrivando al 6,62% raccontando la sua storia di bullismo e l'abbandono alle scene che aveva calcato fin da quando aveva 8 anni abbandonando gli studi (si è fermata alla terza media). Ha premiato la formula con una durata più snella e la configurazione con la cronaca al centro, commentano in Rai. Generazione Z è un programma di Simone di Carlo da un'idea di Monica Setta scritto con Pietro Capella. Capo progetto è Anna Santopadre, produttore esecutivo Elvira Casale, curatrice Monia Anzini. La regia è di Giacomo Necci. In onda tutti i martedì in seconda serata su Rai 2.